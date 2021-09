Alcantara: il bilancio di sostenibilità 2021

Con il bilancio di sostenibilità 2021 Alcantara – prima azienda italiana (e tra le prime al mondo) a ottenere lo stato di Carbon Neutrality certificato da TÜV SÜD nel 2009 – intende sottolineare quanto l’ambiente sia rilevante nella sua cultura.

Alcantara e la sostenibilità ambientale

Alcantara è Carbon Neutral dal 2009 (bilancio netto di emissioni di CO2 pari a zero, includendo non solo il processo produttivo ma anche le fasi di utilizzo e smaltimento del prodotto stesso) e ha ottenuto nel 2021 per il quinto anno consecutivo la certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001.

Sempre nell’anno fiscale 2021 la società ha sostenuto altri quattro progetti di compensazione verificati e certificati al fine di compensare le emissioni residue generate per un ammontare equivalente a 18.116 tonnellate di anidride carbonica e ha accelerato le fasi di ricerca riguardo versioni speciali del suo materiale abbinate con quantità sempre maggiori di polimeri bio-based e poliestere riciclato.

Alcantara e la sostenibilità sociale

Al fine di aumentare la sicurezza e la salute dei dipendenti di Alcantara durante la pandemia di Covid-19 sono state adottate diverse misure: esecuzione periodica di test sierologici e tamponi rapidi ai dipendenti e alle aziende terze, delimitazione degli spazi e sanificazione periodica di tutti gli ambienti di lavoro, utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) conformemente alle linee guida dei protocolli condivisi, sospensione di viaggi, riunioni in presenza e di gruppo e rinnovo della polizza assicurativa “New Covid-19 employees” a spese dell’azienda.

Alcantara ha inoltre ottenuto per il sesto anno la certificazione OHSAS 18001 per i sistemi di gestione della salute e sicurezza e ha effettuato investimenti in ambito digitale, ritenuto il corretto canale per il dialogo tra clienti e stakeholder (senza dimenticare la design community e il consumatore finale).

Alcantara e la sostenibilità economica

Nell’anno fiscale 2021 il valore economico diretto generato e distribuito (valore aggiunto globale lordo) di Alcantara ammonta a oltre 62 milioni di euro.

La società controlla la propria catena di fornitura dal 2007 al fine di incrementare la consapevolezza e l’impegno verso la sostenibilità, richiedendo ai propri partner il rispetto dei principi universali di tutela dei diritti umani, degli standard di lavoro, dell’ambiente e di lotta alla corruzione.

Alcantara e la gestione della sostenibilità

Nell’anno fiscale 2021 Alcantara ha aggiornato il proprio Piano di Sostenibilità con l’obiettivo di rinnovare e riconfermare i principali obiettivi in linea con i 17 SDGs (Sustainable Development Goals) e ha delineato 23 obiettivi specifici nelle quattro aree della sostenibilità – sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica e gestione della sostenibilità – da raggiungere nel medio termine (2022-2025).