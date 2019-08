Acura NSX: a Monterey la livrea ‘heritage’

Questa nuova livrea della Acura NSX si somma alle altre colorazioni disponibili di serie in territorio statunitense: 130R White, Berlina Black, Curva Red. Senza contare le altre 5 tonalità proposte come optional: l’Orange Pearl, il Source Silver Metallic e il White Pearl con un costo aggiuntivo di 700 dollari e le più esclusive Valencia Red Pearl e Blue Pearl che costano la bellezza di 6mila dollari in più.

Per il momento non è stato divulgato il prezzo della nuova tonalità Yellow Pearl, anche se sappiamo che Oltreoceano la Acura NSX ha un prezzo di partenza di 157.500 dollari.