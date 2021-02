Ford e Google insieme per l’auto connessa

Ford e Google hanno siglato un accordo per reinventare l’auto connessa: una partnership della durata di sei anni – a partire dal 2023 – che porterà tutte le auto del colosso statunitense (comprese le Lincoln) a utilizzare il sistema Android con app e servizi integrati dell’azienda di Mountain View.

Ma non è tutto: Ford ha indicato Google Cloud come fornitore preferito di servizi cloud per la gestione di dati, intelligenza artificiale e machine learning e le due società stanno creando un nuovo gruppo di lavoro dedicato – chiamato Team Upshift – che creerà esperienze personalizzate per i consumatori promuovendo nuove opportunità basate sull’analisi dei dati.