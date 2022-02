Abt Cupra ha deciso di fare le cose in grande nel campionato Extreme E 2022 . In occasione della seconda edizione della serie rivolta a veicoli elettrici off-road il team tedesco affiderà la SUV spagnola Cupra Tavascan XE a due piloti che possono vantare ben cinque vittorie alla Dakar: il qatariota Nasser Al-Attiyah e la teutonica Jutta Kleinschmidt.

La Cupra Tavascan XE – evoluzione della e-Cupra Abt XE1 schierata lo scorso anno – è una SUV elettrica in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi dotata di una batteria da 54 kWh. Rispetto al modello precedente può vantare parti stampate in 3D più facili da riparare in gara.