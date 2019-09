La firma dello Scorpione presenta l’aggiornamento della sua 595 Pista. Con un nuovo motore che eroga 165 CV di potenza, equipaggiato con il sistema di scarico Record Monza Active e con la sospensione posteriore Kona con tcnologia FSD (Ammortizzazione selettiva della frequenza), garantisce prestazioni migliorate e un handling ancora più divertente e preciso.

Grazie all’aggiornamento del powertrain, la nuova Abarth 595 Pista MY 2020 raggiunge 218 km/h di velocità massima. Per questa versione speciale, che punta a trasmettere una personalità inquieta e ribelle, la paletta dei colori disponibili per la carrozzeria comprende svariate opzioni tra cui Record Grey, Campovolo Grey, Scorpione Black, Podio Blue, Gara White, Abarth Red, Modena Yellow e Adrenalina Green.