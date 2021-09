100 anni Moto Guzzi. Raduno rinviato, ripartenza confermata. E una nuova moto molto tecnologica

Doveva essere festeggiato con una GMG memorabile, un’edizione delle Giornate Mondiali Guzzi in quel di Mandello, dove la Casa motociclistica è nata il 15 marzo del 1921, lo scorso weekend. E invece, causa precauzioni Covid, essendo attesi 50 mila guzzisti da tutto il mondo, tutto è stato rinviato al secondo weekend di settembre dell’anno prossimo. Insomma, i festeggiamenti per il centenario Guzzi, come le Olimpiadi di Tokio, spostati pari pari di 12 mesi. Anche se a Mandello la città ha voluto comunque rendere omaggio alla sua Guzzi: un grande murales è stato inaugurato a fianco dell’officina dove Carlo Guzzi aveva imparato il mestiere di meccanico; una sua statua (mentre si affaccia da un muretto durante una corsa) campeggia nella piazza del Cinema Teatro De André (dove sono stati proiettati film e documentari sulla Guzzi, tra i quali il meritevole “Il coraggio di andare oltre”); tutte le vetrine dei negozi sono state addobbate con cimeli e moto Guzzi d’epoca. Tanto che, nonostante la cancellazione, di guzzisti da Francia, Germania, Austria e Olanda ne sono arrivati e ne arriveranno tanti, per un selfie davanti al cancello della Guzzi, una vista allo store e al museo, un giro lungo il Lario e qualche libagione nelle trattorie.

Tanto che la Guzzi, per accoglierli, ha aperto comunque il Museo (rivisitato). E, poi, ha annunciato (mostrando i rendering) la ristrutturazione e l’ampliamento dello storico stabilimento, affidato alle cure dell’architetto americano Greg Lynn. Che prevede, oltre a una nuova catena di montaggio, che porterà al raddoppio della produzione, oltre le 40 mila moto, anche zone dedicate agli appassionati: un’officina per il restauro delle Guzzi d’epoca, un passaggio sopraelelvato – un Motoplex – in cristallo per ammirare dall’alto le fasi della produzione, uno store, un ristorante, un’agorà per incontri e addirittura un albergo di fianco alla storica galleria del vento.

E poi la tanto attesa moto del centenario, la V100 Mandello presentata sotto un gioco di luci, da Michele Colaninno, figlio del presidente della Piaggio Roberto, a capo di Piaggio Fast Forward, laboratorio di robotica a Boston ma coinvolto sempre più nella ripartenza di Guzzi.

La nuova motocicletta conserva il classico motore bicilindrico a V della Guzzi, ma raffreddato a liquido, con un innovativo sistema di aspirazione e scarico, coi tubi che escono lateralmente dai cilindri. Della V100 Mandello non sono state comunicate le specifiche, perché il vero debutto sarà alla Fiera delle due ruote di Milano, l’Eicma, a metà novembre. Così i festeggiamenti vanno avanti.