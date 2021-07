Volvo Concept Recharge: la SUV elettrica del futuro

Si chiama Concept Recharge il prototipo Volvo che anticipa le forme e i contenuti della futura SUV elettrica della Casa svedese.

Una visione di crossover ecologica a emissioni zero che punta molto sulla sicurezza, come dimostra il sensore LiDAR realizzato da Luminar e collocato in posizione ottimale sul tetto per rilevare i dati sull’ambiente esterno: un elemento fondamentale per la guida autonoma.