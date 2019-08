Volkswagen T-Roc Cabrio: le prime fotografie e informazioni ufficiali

Volkswagen ha svelato le prime fotografie e informazioni ufficiali della nuova T-Roc Cabrio. Dopo molte indiscrezioni e foto spia che hanno fatto il giro di mezzo mondo, oggi da Wolfsburg sono stati divulgati tutti i dettagli di questa new entry, il cui proposto principale sarà sfruttare al massimo il piacere della guida a cielo scoperto, con il massimo dell’abitabilità. La nuova Volkswagen T-Roc Cabrio conserva tutta l’eredità del modello da cui proviene, aggiungendo un pratico tetto in tela che impiega esattamente 9 secondi ad aprirsi, anche in marcia fino a 30 km/h, e che offre ai passeggeri il piacere del contatto diretto con il vento e il sole. Il disegno emotivo ed eccentrico della nuova T-Roc Cabrio si propone come alternativa alla Range Rover Evoque Cabrio, o meglio come erede spirituale, visto che l’inglese open top non è più sul mercato. La tedesca indosserà quindi le vesti di ‘ultimo dei mohicani’ in questo segmento deserto. Niente tetto e due sole porte per la T-Roc Cabrio

La parte frontale di questa cabrio non presenta praticamente nessuna differenza con la Volkswagen T-Roc convenzionale. Per notare qualche modifica bisogna concentrarsi sulla parte laterale e sul posteriore. La fiancata è caratterizzata dall’assenza totale del tetto e delle due porte posteriori. Rimangono solo due portiere, quindi, per accedere all’abitacolo a 4 posti. Notevoli modifiche sono riservate anche al posteriore, la cui presenza si limita quasi unicamente al portellone del bagagliaio. Dimensioni della Volkswagen T-Roc Cabrio