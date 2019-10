Gli interni, invece, sono stati stravolti: cruscotto interamente digitale da 10,25” di serie su tutte, leva del cambio DSG shift by wire minuscola, comandi touch per gestire il tettuccio panoramico e una tastiera digitale a sinistra del volante per azionare le luci e il riscaldamento del parabrezza e del lunotto.

Volkswagen Golf 8: l’infotainment

La Volkswagen Golf 8 punta molto sulla connettività e offre, tra le altre cose, Alexa integrata.

Il sistema We Connect comprende: Digital Key (sbloccaggio/bloccaggio e avvio tramite smartphone compatibile), chiamata al soccorso stradale, stato del veicolo, porte e luci, segnalazione automatica di incidente, report sullo stato del veicolo, dati di marcia, posizione di parcheggio e pianificazione scadenze Service.

Con il We Connect Plus si aggiunge: notifica relativa all’area, notifica sulla velocità, avvisatore acustico e lampeggio, antifurto online, riscaldamento ausiliario online, ventilazione autonoma online, bloccaggio e sbloccaggio, ore di partenza e ricarica (per le eHybrid), climatizzazione (per le ibride), informazioni sul traffico online più notifiche sui pericoli, calcolo dell’itinerario online, distributori di carburante e stazioni di ricarica, aggiornamento mappe online, parcheggi, ricerca online dei punti di interesse, comando vocale online, We Deliver (trasforma la Golf in un punto di consegna per spedizioni e servizi), Webradio, Media Streaming e hotspot WLAN.

We Connect Fleet (rivolto alle aziende) offre: diario di bordo digitale, diario digitale dei rifornimenti, efficienza di guida, localizzazione GPS e andamento del percorso, analisi dei consumi e gestione della manutenzione.

Con We Upgrade è invece possibile integrare alcune tecnologie anche dopo l’acquisto della vettura. Qualche esempio? Cruise control adattivo, comando automatico degli abbaglianti Light Assist, navigatore, collegamento alle app dello smartphone, collegamento wireless alle app dell’iPhone, hotspot WLAN e comando vocale.