Volkswagen Amarok: il primo teaser della futura generazione

Volkswagen prepara la nuova generazione del suo Amarok. Dopo 10 anni sul mercato il pick-up di Wolfsburg è pronto a lasciare il testimone alla sua evoluzione, che nascerà dalla partnership con Ford. La Casa dell’Ovale blu è da anni leader, in USA, nel segmento dei pick-up e metterà in campo, in questa collaborazione con il marchio tedesco, tutto il suo know-how specifico per dar vita ai due nuovi gemelli diversi Amarok/Ranger.

In questo campo il nuovo patto agevolerà senz’altro Volkswagen, che potrà godere dell’esperienza di Ford, ma dall’altra parte la Casa Nordamericana potrà usufruire del vantaggio della piattaforma MEB per alcuni dei suoi futuri modelli elettrici. La prima Ford a nascere attorno alla nuova architettura di Wolfsburg pensata per le auto elettriche potrebbe essere una sorella minore della neo-arrivata Ford Mustang Mach-E.

Intanto, da quanto si può apprezzare con il primo tesser rilasciato, sembra che la futura Volkswagen Amarok arriverà con un aspetto molto più imponente e forte rispetto all’attuale versione. La calandra frontale sarà la protagonista, con luci a LED integrate e una larghezza che si estende per quasi tutto il frontale. Il paraurti sarà inoltre dotato di grandi prese d’aria con linee più aggressive, i passaruota ben in evidenza e il cofano muscoloso.