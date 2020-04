Toyota ha svelato le foto e i dati della Yaris Cross: la piccola SUV ibrida giapponese – disponibile a trazione anteriore o integrale – arriverà in Italia nel 2021.

Toyota Yaris Cross: pianale e motore

La Toyota Yaris Cross è sviluppata sullo stesso pianale GA-B che vedremo presto sulla nuova Yaris.

La “sorella minore” di C-HR e RAV4 ospita sotto il cofano un motore 1.5 tre cilindri ibrido benzina (ciclo Atkinson) da 116 CV in grado di emettere pochissima anidride carbonica: sotto i 90 g/km di CO2 (NEDC) per la variante a trazione anteriore (sotto i 120 WLTP) e sotto i 100 g/km (sotto i 135 g/km WLTP) per la AWD-i a trazione integrale.