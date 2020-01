Vision-S Concept: la prima auto della Sony

La novità più sorprendente del CES 2020 ( salone dedicato all’elettronica in programma a Las Vegas fino al 10 gennaio) è arrivata da Sony . L’azienda giapponese ha infatti approfittato della rassegna del Nevada per svelare al mondo la sua prima auto: la concept Vision-S.

La concept Sony Vision-S vista al CES 2020 di Las Vegas è lunga 4,90 metri (come una Opel Insignia Grand Sport), larga 1,90 metri e alta 1,45 metri (come una Mazda Mazda6 ). Il passo è di tre metri mentre il peso è di 2.350 kg.

Sony Vision-S Concept: la tecnica

Trazione integrale e due motori elettrici in grado di generare una potenza complessiva di 544 CV: sono queste le caratteristiche tecniche principali della concept Sony Vision-S. Il prototipo nipponico svelato al CES 2020 può raggiungere una velocità massima di 240 km/h e accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 4,8 secondi. L’autonomia? Non è stata comunicata.