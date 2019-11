Skoda Octavia: primo sguardo agli interni

I bozzetti degli interni della nuova Skoda Octavia svelano tre novità principali: un pannello strumenti multilivello, un grande schermo che cresce in dimensioni rispetto alla generazione precedente, un inedito volante a due razze. Tra le altre novità riconoscibili con le prime immagini della quarta generazione della Skoda Octavia 2020, risalta anche l’assenza della leva del cambio che sembra aver lasciato il posto ad un selettore.

Il secondo bozzetto arrivato da Mladá Boleslav mette invece l’accento proprio sul nuovo volante che colpisce per la sua corona perfettamente rotonda e per l’assenza della terza razza. Il tesser mostra come il guidatore della nuova Skoda Octavia avrà all’altezza delle dita i comandi multifunzione, anche se molte funzioni del sistema di infotainment potranno essere attivate tramite i comandi vocali all’assistente virtuale Laura.