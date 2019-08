Seat Tarraco FR PHEV Concept: il futuro sportivo (e ibrido plug-in) della SUV spagnola

La versione di serie della Seat Tarraco PHEV monterà un motore 1.4 turbo benzina TSI abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza complessiva di 245 CV. Le prestazioni? 217 km/h di velocità massima e 7,4 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

Seat Tarraco FR: cosa offrirà l’allestimento sportivo

L’allestimento sportivo FR della Seat Tarraco offrirà: passaruota più ampi, spoiler posteriore sportivo, cerchi in lega FR da 19” (optional da 20”), logo posteriore Tarraco inciso con una grafia a mano, nuova vernice Fura Grey, illuminazione coast-to-coast che coinvolge anche la fascia centrale che collega i due gruppi ottici posteriori, pedaliera in alluminio e volante sportivo con logo FR.

Ma non è tutto: la dotazione comprenderà infatti anche accessori non legati al mondo “racing” come il trailer assist (che facilita la guida con un rimorchio), il Parking Heater (che riscalda motore e abitacolo in tempi rapidi), un nuovo sistema di navigazione con schermo da 9,2” e sedili di tipo bucket elettrici con funzione di memorizzazione della posizione di guida per il lato conducente.