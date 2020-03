Seat Tarraco FR e Ateca FR Black Edition

La Seat Tarraco FR, che entra nei listini della Casa spagnola, è la versione sportiva del più grande tra i SUV della gamma marchio, che va ad arricchirne la gamma di allestimenti già disponibili. Esteticamente la nuova Seat Tarraco FR è caratterizzata da passaruota più ampi, spoiler al tetto, nuovo design degli estrattori posteriori e cerchi da 19” o da 20” con design dedicato. Per la versione FR debutta inoltre un nuovo colore esclusivo, il Cosmo Grey. Un ulteriore tocco di stile è rappresentato dalla nuova firma Tarraco sul portellone, in rilievo e con il “lettering” in grafia a mano, che aggiunge ricercatezza al design degli esterni. Un dettaglio, questo, che d’ora in poi caratterizzerà Tarraco in ogni sua versione.

Rispetto all’abitacolo, tra gli elementi che caratterizzano l’abitacolo spicca sicuramente il nuovo volante multifunzione in pelle, che debutta proprio con la versione FR di Tarraco e sarà successivamente introdotto su tutti gli altri allestimenti del modello nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, i sedili anteriori supersportivi Bucket in tessuto con rifiniture in PVC (di serie sulla versione FR) e la pedaliera in alluminio conferiscono all’abitacolo un aspetto dinamico che distingue Tarraco dagli altri modelli del segmento.

Per quanto riguarda le dotazioni di serie disponibili per il nuovo allestimento, la Seat Tarraco FR include il sistema di navigazione con display touch da 8”, il park assist, il sistema di accesso Kessy entry, il Seat Drive Profile per la selezione del profilo di guida e il cruise control adattivo.

La Seat Seat Tarraco FR è disponibile in una gamma di propulsori che include tre motorizzazioni benzina (1.5 TSI 150 CV abbinato al cambio manuale o DSG e 2.0 TSI 190 CV 4Drive con DSG) e tre Diesel (2.0 TDI 150 CV, 2.0 TDI 150 CV 4Drive e DSG e 2.0 TDI 190 CV 4Drive DSG), con prezzi che partono da 36.250 Euro chiavi in mano.