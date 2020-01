Seat ha svelato le foto e i dati della nuova Leon: la quarta generazione della compatta spagnola – disponibile a trazione anteriore o integrale e in due varianti di carrozzeria (cinque porte e station wagon Sportstourer) – sarà lanciata ufficialmente nel secondo trimestre 2020.

La quarta serie della Seat Leon è lunga 4,37 metri (8,6 cm in più rispetto a prima), larga 1,80 metri (- 1,6 cm) e alta 1,46 metri (- 0,3 cm). Il bagagliaio di 380 litri è rimasto invariato (380 litri) mentre il passo di 2,69 metri è cresciuto di 5 cm.

Le Seat Leon con cambio DSG presentano la nuova tecnologia shift-by-wire , con il selettore delle marce non più collegato direttamente alla scatola del cambio che utilizza segnali elettronici per indicare il passaggio da un rapporto all’altro.

Il 1.0 e il 1.5 da 130 CV sono a ciclo Miller e montano un turbo a geometria variabile, la Sportstourer 2.0 TDI 150 CV abbinata al cambio automatico DSG è l’unica acquistabile anche a trazione integrale , la variante a metano monta tre serbatoi con un volume netto complessivo di 17,3 kg e ha un’autonomia a gas di 440 km mentre la variante ibrida plug-in (cioè ricaricabile attraverso una presa di corrente) può percorrere 60 km in modalità elettrica.

Nell’abitacolo della Seat Leon prevalgono funzionalità e minimalismo: la plancia dalla superficie liscia presenta uno schermo centrale del sistema di infotainment con un design grafico diagonale ispirato alla Diagonal , la via più rinomata di Barcellona . Senza dimenticare l’illuminazione interna che include una luce avvolgente sul cruscotto che copre tutta la larghezza e continua sulle portiere fornendo alcune funzioni chiave come il rilevamento di punti ciechi o l’assistenza all’uscita.

Sicurezza

La dotazione di sicurezza della nuova Seat Leon comprende accessori come la regolazione adattiva dell’assetto DCC, il cruise control adattivo predittivo ACC, l’Emergency Assist 3.0, il Travel Assist (sistema che sfrutta le informazioni del cruise control e del Lane Assist per mantenere la vettura al centro della corsia e regolarne la velocità fino a 210 km/h), il Side and Exit Assist e l’Exit Warning (sistema che emette un avvertimento acustico nel caso stiano sopraggiungendo altri utenti della strada quando si è fermi e ci si appresta ad aprire la porta).

Connettività

La quarta evoluzione della Seat Leon offre connettività in-car e out-car (navigazione, funzioni e servizi online) con Full Link che include Android Auto e l’accesso wireless a Apple CarPlay. Sulla versione ibrida plug-in eHybrid è inoltre possibile gestire il processo di ricarica e il climatizzatore da remoto.