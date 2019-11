Rolls Royce ha annunciato una novità importante per la gamma della sua prima SUV. L’esclusiva e lussuosa Rolls-Royce Cullinan si unisce alla famiglia Black Badge che fino ad ora era composta da tre modelli, la Dawn, la Wraith e la Ghost. La nuova Rolls Royce Cullinan Black Badge arriverà sul mercato prossimamente, puntando a quei clienti che ricercano un plus di esclusività e prestazioni.

Basta guardarla per notare le differenze estetiche che la rendono diversa dalla Cullinan convenzionale. Questa versione Black Badge sfoggia una carrozzeria verniciata in nero con rifiniture lucidate a mano. Questo trattamento speciale è riservato alle cornici laterali, alle maniglie delle portiere, ai terminali di scarico, alla griglia frontale e alle cornici delle prese d’aria. Anche il logo alato sul frontale è stato reso oscuro. A tutto ciò vanno aggiunte le nuove ruote con cerchi da 22 pollici in due tonalità che lasciano in bella vista le pinze dei freni verniciate in rosso sportivo a contrasto.