Rimac Nevera: motori (quattro) e prestazioni

La Rimac Nevera monta quattro motori elettrici – due anteriori da 340 CV ciascuno e due posteriori da 612 CV ciascuno – che gestiscono ogni singola ruota.

Quattro propulsori in grado di offrire una potenza totale di 1.914 CV e una coppia di 2.360 Nm. Le prestazioni? Da urlo: 412 km/h di velocità massima, meno di due secondi (1,97, per la precisione) per accelerare da 0 a 100 km/h e 9,3 secondi per passare da 0 a 300 chilometri orari.