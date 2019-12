Rimac C Two: 0-100 in meno di 2 secondi

Dopo vari mesi di studio e progettazione, e 17 prototipi messi in cantiere, finalmente la versione definitiva per i primi test della Rimac C_Two ha visto luce. Il marchio croato ha infatti mostrato le prime immagini delle prove sulla pista di Nardò della sua hyper car a zero emissioni. La nuova Rimac C_Two è un progetto ambizioso e si prevede che sarà prodotta in solo 150 esemplari.

0-100 in meno di 2 secondi