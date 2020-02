Renault Mégane restyling: foto e dati

Renault Mégane E-Tech

La Renault Mégane E-Tech è la nuova versione ibrida plug-in (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) della “segmento C” transalpina: inizialmente sarà disponibile solo nella variante station wagon Sporter mentre in un secondo momento arriverà anche la cinque porte.

Dotata di un motore 1.6 a benzina abbinato a due unità elettriche in grado di generare una potenza totale di 160 CV, monta una batteria da 9,8 kWh che garantisce un’autonomia a emissioni zero di 50 km nel ciclo misto e fino a 65 km nel ciclo urbano (velocità massima in modalità full electric: 135 km/h).