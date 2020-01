Porsche Taycan: mostra le sue doti in Finlandia

Porsche ha già iniziato la produzione della nuova Taycan e presto le prime unità della prima sportiva elettrica di Stuttgart arriveranno ai primi clienti. Il marchio tedesco ha anche portato alcune unità della Taycan al centro di prove di Levi, in Finlandia, dove potenziali clienti di tutto il mondo possono provare con mano le performance dell’elettrica in condizioni diverse ed estreme: dal freddo inusuale, con temperature che si aggirano attorno ai -20°, a terreni innevati, passando per laghi ghiacciati.

Come avere “4 pedali dell’acceleratore”

E proprio in questa cornice, dove fu sviluppato il prototipo, ora Porsche vuole dimostrare tutte le capacità della sua prima auto a batterie, mettendo a disposizione di clienti specializzati la nuova Taycan 4S. Con 571 CV di potenza la Porsche Taycan dispone di un sistema di distribuzione della coppia unico al mondo, visto che è capace di controllare la distribuzione della potenza dei due motori elettrici e delle 4 ruote in forma completamente indipendente. Fonti Porsche hanno spiegato che è come “disporre di 4 pedali dell’acceleratore”, con livelli di sicurezza pari a quelli delle 911 e Panamera.

Affidabilità garantita per la batteria

Di fatto le prove in condizioni di freddo serviranno a Porsche anche a calibrare il funzionamento della batteria, che in queste condizioni potrebbe perdere in rendimento. E Porsche, a questo proposito, ha risolto il problema con una pompa di calore che è in grado di elevare la temperatura fino a 28°, a seconda della temperatura esterna, garantendo così una migliore affidabilità. Bernd Propfe, che ha lavorato allo viluppo della Porsche Taycan, ha ad esempio spiegato che la berlina raccoglie informazioni degli ultimi 600 km percorsi, considerando la temperatura esterna, l’umidità e le condizioni del percorso pianificato per amministrare l’energia delle batterie e affrontare il viaggio nel modo più confortevole ed efficiente per i passeggeri. Affidabilità, insomma, garantita.