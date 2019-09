Nell’abitacolo della Porsche Taycan spiccano lo schermo centrale da 10,9” del sistema di infotainment unito al display per il passeggero (optional) che forma una fascia in vetro integrata che ricorda un grande pannello nero e una plancia pressoché priva di levette e pulsanti: al loro posto ci sono comandi a sfioramento o vocali (attivabili dicendo “ Hey Porsche ”).

Porsche Taycan: elettrica da record

La Porsche Taycan non è un’elettrica come tutte le altre: innanzitutto è la prima auto ad emissioni zero di serie dotata di un sistema di alimentazione a 800 Volt (le rivali si fermano a 400) e poi offre una potenza di ricarica massima di 270 kW.

In parole povere? Tempi di ricarica sensibilmente ridotti rispetto alla concorrenza. Qualche esempio? Per guadagnare 100 km di autonomia basta attaccare la vettura a una rete ad alta potenza utilizzando la corrente continua per circa cinque minuti mentre ce ne vogliono poco più di 22 per portare gli accumulatori (da 93,4 kWh) dal 5 all’80%. A casa è invece possibile ricaricare il veicolo utilizzando fino a 11 kW di corrente alternata.