Porsche Taycan 4S: la terza versione dell’elettrica

Dopo l’anteprima mondiale, lo scorso settembre, della nuova Porsche Taycan , la prima elettrica di Stoccarda già amplia la sua offerta con l’arrivo della versione 4S che affiancherà le varianti Turbo e Turbo S. Sarà il nuovo modello di ingresso della famiglia a zero emissioni e avrà di serie la batteria Performance, con capacità complessiva di 79,2 kWh. Su richiesta, in optional, la si potrà però avere anche con la batteria Performance Plus da 93,4 kWh. Nel primo caso la potenza a disposizione è di 530 CV, che diventano 571 CV per la Performance.

Tra le due versioni non ci sono invece differenze in quanto a performance: entrambe scattano da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti con 150 km/ di velocità massima autolimitata. Grazie alla tecnologia a 800 Volt le ricariche delle batterie avvengono in tempi rapidi. La versione Performance è compatibile con prese fino a 225 kW, fino a 270 kW per le Performance Plus.

Nel migliore dei casi sarà possibile passare dal 5% all’80% di carica in meno di 23 minuti. La nuova Porsche Taycan 4S sarà disponibile con la trazione integrale e con il cambio a due rapporti, ma rispetto alle sorelle di gamma il propulsore montato all’asse posteriore adotta nuovi elementi specifici che riducono dimensioni e peso rispetto alle versioni Turbo e Turbo S.

I segni di riconoscimento sono l’impianto frenante con pinze anteriori a sei pistoncini verniciate in rosso e i dischi da 360 mm, i cerchi in lega da 19 pollici disegno specifico, le prese d’aria anteriori modificate rispetto alle Turbo e Turbo S e la finitura nera sulle minigonne laterali e sul diffusore posteriore. Per quanto riguarda i prezzi la Porsche Taycan 4S è già disponibile con prezzi a partire da 109.115 euro.