Porsche Panamera 10 Year Edition

La Porche Panamera 10 Year Edition è la nuova edizione limitata che sarà lanciata solo su alcuni mercati e della quale ancora non si conosce il volume di produzione. Ciò che è sicuro, invece, è che arriverà anche in Italia con prezzi compresi tra 118.430 euro e 134.415 euro (circa 15mila euro in più rispetto alle versioni convenzionali). Secondo quanto confermato da Porsche, inoltre, le prime consegne sono previste per il prossimo anno.

La nuova Porsche Panamera 10 Years Edition rende omaggio al decimo anniversario della berlina sportiva di Stuttgart. La Panamera di prima generazione fu infatti presentata ufficialmente nel 2009, a Shanghai. Quella attuale è la seconda generazione, svelata nel 2016.