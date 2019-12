Porsche Macan GTS restyling: foto, dati, prezzo e rivali

La Porsche Macan GTS restyling è già in listino ( prezzo di 80.916 euro ): di seguito troverete le foto, i dati e le rivali della versione maggiormente orientata al piacere di guida della SUV media di Zuffenhausen.

Un propulsore che permette alla SUV sportiva tedesca di raggiungere una velocità massima di 261 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 4,9 secondi (4,7 con il pacchetto Sport Chrono , optional).

La Porsche Macan GTS restyling ospita sotto il cofano un motore 2.9 V6 biturbo benzina da 380 CV (20 in più rispetto al “vecchio” tre litri a doppia sovralimentazione della variante pre-lifting) e 520 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico (doppia frizione) a sette rapporti.

Tra gli optional troviamo i freni PSCB ( Porsche Surface Coated Brake ) con dischi rivestiti in ceramica e il sistema PCCB (Porsche Ceramic Composit Brake) con dischi carboceramici.

Porsche Macan GTS restyling: il design

Facile distinguere esteticamente una GTS dalle altre Porsche Macan: pacchetto Sport Design di serie che regala un tocco nero opaco alle griglie delle prese d’aria e degli airblade, fari a LED scuri, sideblade verniciati in nero opaco e impreziositi dalla scritta GTS lucida, cerchi in lega da 20” RS Spyder Design in nero satinato e paraurti posteriore sportivo nero con diffusore e terminali di scarico sportivi.

Negli interni spiccano invece i sedili sportivi GTS con fasce centrali in Alcantara, il pacchetto in pelle con finiture in alluminio spazzolato nero e la scritta GTS sul contagiri, sui listelli sottoporta e sui poggiatesta dei sedili anteriori e posteriori esterni. Il volante multifunzionale GT è optional.