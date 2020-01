Ritorno alla tradizione per la gamma Porsche 718 GTS: le Cayman e le Boxster più divertenti da guidare su strada hanno abbandonato il propulsore 2.5 turbo a quattro cilindri per passare a un motore 4.0 aspirato a sei cilindri da 400 CV. In poche parole una versione depotenziata (20 cavalli in meno) del quattro litri già presente sulla 718 Cayman GT4 e sulla 718 Boxster Spyder.

Di seguito troverete tutto quello che c’è da sapere sulle nuove Porsche 718 Cayman e Boxster GTS 4.0: foto, dati e prezzi delle due sportive di Zuffenhausen.

Le foto della Porsche 718 Cayman GTS 4.0