Peugeot 3008 Anniversary

Per celebrare i 700.000 esemplari venduti della 3008 (65.000 immatricolati sul mercato italiano), Peugeot ha presentato un’inedita versione speciale, in edizione limitata, della SUV del Leone denominata Anniversary. Ne saranno prodotti soltanto 120 esemplari ed è già in listino con prezzi a partire da 46.380 euro per la versione BlueHDi 180 EAT8.