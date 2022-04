Porsche ha svelato le foto e i dati della nuova 911 Sport Classic: la seconda versione retrò della supercar tedesca – erede della 997 del 2009 – è prodotta in 1.250 esemplari ed è già ordinabile (prezzo per la Germania: 272.714 euro). Per le prime consegne bisognerà aspettare luglio.

Si tratta del secondo progetto Heritage Design dopo la 911 Targa 4S Heritage Design Edition del 2020 che celebrava gli anni ‘50. Presto vedremo altre due varianti dedicate rispettivamente agli anni ‘70 e ‘80 del XX secolo.