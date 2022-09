Nuova Nissan X-Trail: foto, dati, versioni e prezzi

Secondo la Casa nipponica la quarta serie della X-Trail è l’unica Sport Utility elettrificata in commercio: un’affermazione non vera visto che basta dare un’occhiata al listino per trovare tantissime crossover ibride plug-in, full o mild con tre file di sedili. Qualche esempio? La Hyundai Santa Fe, la Kia Sorento e la Toyota Highlander, giusto per citare tre modelli asiatici.

Nuova Nissan X-Trail: come funziona il sistema ibrido

La quarta serie della Nissan X-Trail adotta una tecnologia ibrida “full” molto particolare: una soluzione già vista sulla sorella minore Qashqai.

In poche parole c’è un motore elettrico da 204 CV (o due in grado di generare una potenza totale di 213 CV sulle varianti 4WD) che muove la vettura mentre il propulsore 1.5 turbo tre cilindri a benzina da 158 CV ha come unico compito quello di produrre l’energia elettrica.

L’energia prodotta dall’unità termica va all’inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. Quando si viaggia a bassa velocità l’energia generata dal tre cilindri a benzina va in parte al propulsore elettrico e in parte agli accumulatori e quando questi ultimi sono completamente carichi si procede a emissioni zero. In caso di forte accelerazione o guidando ad alta velocità, invece, l’energia necessaria al motore elettrico arriva sia dall’unità 1.5 che dalla batteria. L’unità di controllo gestisce anche la fase di rigenerazione, così quando si rilascia il pedale dell’acceleratore o si aziona il freno il motore elettrico trasforma l’energia cinetica della vettura in elettrica per ricaricare la batteria.