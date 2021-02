La DS 4 è lunga e larga come una Ford Focus – rispettivamente 4,40 e 1,83 metri – ed è alta come un’Alfa Romeo Giulietta: 1,47 metri.

Nuova DS 4: le versioni

La seconda serie della DS 4 sarà disponibile in tre versioni: “normale”, Cross e Performance Line.

La DS 4 Cross, ispirata al mondo delle SUV, si distingue esteticamente per la parte inferiore del paraurti avvolta da una protezione e da una vernice nera opaca, per il contorno superiore dei finestrini nero lucido, per la griglia della calandra nera brillante, per le barre sul tetto e per i cerchi specifici. Per quanto riguarda la tecnica segnaliamo il sistema Advanced Traction Control per una motricità rinforzata (con modalità di guida sabbia, neve e fango) e il controllo della velocità in discesa Hill Assist Descent Control.

La DS 4 Performance Line, rivolta a chi cerca la sportività, risponde invece con numerosi dettagli esterni neri (DS Wings, barra tra i fanali posteriori, griglia anteriore, cornici dei finestrini laterali e cerchi in lega) e interni esclusivi. Dentro troviamo il cruscotto, le portiere e l’intera consolle centrale in Alcantara, sedili adornati con tessuto in Basalto con Alcantara rifiniti con ricami e speciali cuciture oro e carbonio e inserti in carbonio sul volante.