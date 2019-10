Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé: prime fotografie e informazioni

In anticipo sul debutto in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles 2019, BMW ha svelato le prime fotografie e informazioni ufficiali della nuova Serie 2 con carrozzeria Gran Coupé. Si tratta della variante a tre volumi della nuova generazione della Serie 1, che arriverà sul mercato nei primi mesi del 2020. In Germania i prezzi patiranno da 31.950 Euro, per arrivare fino a 51.900 euro della versione top di gamma più accessoriata.

Più lunga e con un terzo volume