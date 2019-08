Nuova Audi RS6 Avant: fotografie e informazioni ufficiali

Esteticamente diventa più matura con elementi inediti e specifici, come il lungo cofano pieno di nervature che mostrano i muscoli e i passaruota allargati che la fanno crescere di 8 cm (in larghezza) rispetto alla A6 standard. Ridisegnati per la nuova RS6 Avant anche i gruppi ottici anteriori (su richiesta Matrix LED). Il paraurti posteriore sfoggia nuove linee più aggressive e nuovi terminali di scarico ovali, neri nel caso del sistema sportivo. Il contatto con l’asfalto avviane attraverso i cerchi da 21 pollici (da 22 in optional), con due diverse possibilità per l’impianto frenante: in acciaio con dischi anteriori da 420 mm o in carboceramica, più leggero di 34 kg, con dischi da 440 mm. In entrambi i casi i dischi posteriori sono da 340 mm. Rispetto al telaio, volendo si potrà richiedere anche il sistema delle 4 quattro ruote sterzanti.

Interni