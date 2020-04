Nel profilo spiccano invece la linea di spalla che prosegue in modo rettilineo sino all’estremità del paraurti, le fiancate svasate dall’andamento concavo e il profilo del tetto che dirada verso la coda sin dai montanti centrali come una coupé.

L’abitacolo della nuova Audi A3 Sedan offre più spazio alla testa (grazie al ribassamento delle sedute), ai gomiti e alle spalle dei passeggeri posteriori. A bordo della “segmento C” con la coda dei quattro anelli c’è tanta digitalizzazione: display da 10,25” di serie e – in abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch – l’Audi virtual cockpit da 10,25”. Volendo c’è l’Audi virtual cockpit da 12,3” che consente di optare per differenti layout.

Audi A3 Sedan: sicurezza e piacere di guida

Il listino degli optional dell’Audi A3 Sedan comprende le sospensioni sportive e, per chi non si accontenta, gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico.

Per quanto riguarda la dotazione di sicurezza tutte le versioni della compatta a quattro porte di Ingolstadt montano l’Audi pre sense front (che previene gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti), l’assistente agli ostacoli collisioni avoid assist e l’assistenza al mantenimento della corsia. A richiesta troviamo invece l’assistenza al cambio di corsia, l’avviso di uscita, l’assistente al traffico trasversale posteriore e l’adaptive cruise assist (un cruise control adattivo che mantiene la vettura all’interno della corsia fino a 210 km/h e – in abbinamento al predictive efficiency assistant – frena e accelera la vettura anche senza un’auto antistante in caso di segnalazioni provenienti dal sistema Car-to-X, dal navigatore e dai segnali stradali). Senza dimenticare le telecamere perimetrali, l’assistente al parcheggio e il sistema di ausilio al parcheggio plus.