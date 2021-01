Nel profilo spiccano i nuovi contorni dei bordi dei passaruota, i cerchi in lega ristilizzati e gli indicatori laterali a LED mentre dietro (sulle varianti termiche) c’è una cornice nera che riprende la forma esagonale della griglia anteriore. Senza dimenticare le luci posteriori a LED Union Jack di serie sull’intera gamma e il faro antinebbia integrato nella grembialatura posteriore come unità LED ristretta.

Mini restyling 2021: le modifiche tecniche

I cambiamenti tecnici apportati alla Mini restyling 2021 non hanno riguardato la gamma motori (invariata). Tra le novità più rilevanti troviamo la nuova funzione Frequency-Selective Damping (smorzamento selettivo in funzione della frequenza) per il telaio adattivo, la disponibilità del freno di stazionamento elettrico, la funzione Stop & Go per il cruise control adattivo e il nuovo Lane Departure Warning (avviso di uscita di corsia).