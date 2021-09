Trazione integrale Rock-Trac , sospensioni regolabili a doppio serbatoio in alluminio rivestite in carbonio, altezza da terra maggiorata grazie al lift kit di 2″, track bar (barre di torsione) regolabili e ammortizzatore di sterzo: queste sono le principali caratteristiche del raffinato truck lombardo. Senza dimenticare l’assale Dana 44 rinforzato, il rapporto al ponte 4,10, il bloccaggio elettronico dei differenziali anteriori e posteriori Tru-Lok e la barra stabilizzatrice anteriore a disconnessione elettronica.

Per quanto riguarda gli optional è possibile personalizzare ulteriormente il mezzo attingendo a un ricca lista di accessori. Qualche esempio? Il rivestimento del cassone in materiale nautico hi-tech customizzabile nelle colorazioni, i faretti LED a scomparsa, la barra a LED integrata nel paraurti anteriore e le pinze freno colorate.

Facile distinguere esteticamente un Militem Ferox-T da un Jeep Gladiator : davanti spicca la mascherina anteriore in tinta (disponibile anche con carbonio a vista) con griglia nera a nido d’ape ed emblema del brand, il profilo è impreziosito dagli ampi passaruota ad effetto “wide body” verniciati (o in carbonio), dalle pedane elettriche e dai cerchi da 20″ (montati su pneumatici Cooper All-Terrain da 35×12,50) mentre nella coda troviamo il doppio scarico Black Performance e il roll-bar Ferox Bar. Ultimi, ma non meno importanti, i grandi paraurti avvolgenti in tinta.

Per avere il massimo bisogna però sfogliare il listino degli optional : sedili in pelle fiore e Alcantara e una vasta scelta di tipologie di pelli, tessuti (compresa la novità Denim) e fibre tecniche.

Se fuori il Militem Ferox-T punta su un look duro e puro dentro domina il lusso: pelle fiore usata per volante, inserti porta e cruscotto, battitacco personalizzato, finitura cassone antigraffio e inserti nero assoluto.

Militem Ferox-T Adventure

La versione con pack Adventure enfatizza ulteriormente le doti off-road del Militem Ferox-T: tra le “chicche” più interessanti troviamo la vernice protettiva antigraffio per parafanghi, paraurti e portapacchi (completo di faretti LED per la guida notturna in fuoristrada), lo snorkel sul cofano anteriore lato passeggero per far “respirare” meglio il motore in caso di guado e gli pneumatici Cooper Mud Terrain tassellati.