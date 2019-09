Mercedes Vision EQS concept: l’elettrica da 700 km di autonomia

Tra le novità dello stand Mercedes-Benz al Salone di Francoforte 2019, la Casa tedesca ha svelato un’inedita e interessante concept car, denominata Vision EQS. Si tratta di una grande berlina dalle linee coupé ,spinta da un powertrain a zero emissioni e che anticipa una futura new entry nella famiglia EQ delle elettriche di Stoccarda.

Oltre al sistema elettrico avanzato, la nuova Mercedes Vision EQS inaugura anche un nuovo linguaggio stilistico denominato One Bow, che probabilmente offrirà diversi spunti estetici per le nuove Mercedes in arrivo nei prossimi anni. La Vision EQS nello specifico sfoggia un look sportivo con la griglia frontale chiusa e retroilluminata in blu, una linea di cintura cromaticamente definita che circoscrive tutta al carrozzeria, la cui tonalità bicolore le apporta un certo tocco di eleganza.

Per ottimizzare l’aerodinamica della Vision EQS, inoltre, Mercedes ha adottato la scelta delle maniglie delle portiere a scomparsa e dei retrovisori sostituiti da minuscole telecamere che proiettano le immagini sugli schermi laterali all’interno dell’abitacolo. Al posteriore, infine, troviamo gruppi ottici quasi invisibili, costituiti da piccoli punti LED perfettamente integrati nella carrozzeria.