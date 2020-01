Mercedes Vision AVTR: la concept ispirata ad Avatar

Si chiama Vision AVTR la concept svelata da Mercedes al CES 2020 di Las Vegas (salone dedicato all’elettronica in programma fino al 10 gennaio): un prototipo elettrico ispirato al mondo del film Avatar e focalizzato sull’interazione tra uomo, macchina e natura.

Mercedes Vision AVTR Concept: lo stile

Il design della Mercedes Vision AVTR Concept presentata al CES 2020 fonde in un unico elemento tratti stilistici degli esterni, degli interni e dell’interfaccia utente.

La coda è impreziosita da 33 flap che comunicano con il guidatore e con il mondo esterno mentre nell’abitacolo – privo di volante – troviamo un’unità di controllo attivabile con una mano, sedili in Dinamica e rivestimenti in legno Karuun per il pavimento.