Nuova Mercedes GLE Coupé: le foto e i dati

Mercedes GLE Coupé: gli ADAS

Il sistema di assistenza alla frenata attivo è di serie sulla nuova Mercedes GLE Coupé. Tra gli optional troviamo invece il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC con adeguamento della velocità in funzione del percorso, il sistema di assistenza in coda attivo (che mantiene la traiettoria e la distanza di sicurezza fino a circa 60 km/h se le linee di demarcazione della carreggiata sono visibili) e il sistema di assistenza allo sterzo attivo con funzione corridoio di emergenza (in autostrada e a velocità inferiori a 60 km/h l’auto si orienta in base ai veicoli vicini e alle linee di demarcazione della carreggiata).