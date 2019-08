Mercedes GLB 35 AMG: per famiglie sempre di corsa

Mercedes GLB 35 AMG: il piacere di guida

Il piacere di guida a bordo della Mercedes GLB 35 AMG è garantito (oltre che dal motore) dal sistema DYNAMIC SELECT AMG con cinque programmi di marcia – Slippery (per i fondi stradali scivolosi), Comfort (per una guida comoda e attenta ai consumi), Sport, Sport+ e Individual – e dalla regolazione dell’agilità AMG DYNAMICS che permette di modificare parametri importanti per la guida come la ripartizione della coppia nella trazione integrale (dalla pura trazione anteriore a 50:50) o le soglie di regolazione del controllo di stabilità.

Senza dimenticare l’impianto frenante AMG ad alte prestazioni con pinze dei freni color argento e scritta AMG nera per le ruote anteriori: sull’asse anteriore troviamo pinze fisse a 4 pistoncini con dischi da 350 x 34 mm mentre su quello posteriore pinze a pugno a 1 pistoncino con dischi da 330 x 22.