La nuova Mercedes GLA debutterà in Europa nella primavera del 2020: la seconda generazione della SUV compatta tedesca – realizzata sullo stesso pianale di classe A, classe B e CLA e disponibile a trazione anteriore o integrale – è più spaziosa e più pratica di prima.

Mercedes GLA: più corta ma con più spazio La nuova Mercedes GLA è più corta rispetto alla serie precedente (4,41 metri; – 1,4 cm) ma offre più spazio: merito dei 3 cm guadagnati nella larghezza (1,83 m) e nel passo (2,73 m), del bagagliaio più capiente (435 litri, + 14 rispetto a prima) e – soprattutto – dei 10 centimetri guadagnati in altezza (1,61 m). I passeggeri posteriori hanno più “aria” nella zona delle gambe e della testa e il guidatore può vantare una posizione di seduta più alta di 14 cm rispetto alla classe A. Il divano posteriore di serie è oltretutto ribaltabile nel rapporto 40:20:40 e (pagando) può diventare scorrevole – per 14 cm – e con schienale inclinabile (ma ribaltabile 40:60).

Nuova Mercedes GLA: due motori al lancio La gamma motori al lancio della nuova Mercedes GLA – cugina “trendy” della GLB – è composta da due unità sovralimentate a benzina: un 1.3 da 163 CV e un 2.0 da 306 CV. Presto arriveranno altri propulsori benzina, diesel e ibridi plug-in.

Mercedes GLA: trazione anteriore o integrale La seconda generazione della Mercedes GLA è disponibile, come l’antenata, a trazione anteriore o integrale. Le varianti 4MATIC sono però molto più adatte al fuoristrada di prima. Frizione azionata per via elettromeccanica e non più attraverso un attuatore idraulico e tre mappature regolabili attraverso l’interruttore Dynamic Select: Eco/Comfort (ripartizione 80:20 tra asse anteriore e posteriore), Sport (70:30) e Offroad (50:50 con la frizione impiegata come bloccaggio longitudinale). Ma non è tutto: le GLA a quattro ruote motrici montano infatti il pacchetto tecnico Offroad: ausilio alla marcia in discesa, animazione Offroad nel display multimediale e una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada se si opta per i fari Multibeam LED.

Mercedes GLA: il design Il design della nuova Mercedes GLA è più aggressivo e maggiormente ispirato al mondo delle 4×4: uno stile aerodinamico (Cx 0,28) impreziosito da un frontale verticale, da sbalzi anteriori e posteriori corti, dalla linea in stile coupé dei finestrini, dai cerchi in lega da 17” a 20” e dalle spalle muscolose (carreggiata allargata di 4 mm). Chi vuole un look più off-road può attingere al listino degli optional e acquistare, tra le altre cose, i mancorrenti integrati e la protezione cromata del bordo di carico. La plancia – simile a quella della classe A ma ancora più ricercata nelle forme – prevede tre configurazioni: due display da 7”, uno schermo da 7” e uno da 10,25” e due schermi da 10,25”. Il sistema di infotainment MBUX è di serie su tutta la gamma.