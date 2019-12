Mercedes EQA: la prima fotografia ufficiale

Mercedes-Benz ha affidato a Twitter la prima immagine della futura EQA, la versione elettrica a zero emissioni della neo-arrivata nuova generazione della GLA. La crossover compatta della Stella, ormai dalle sembianze SUV simili quelle delle sorelle maggiori di GLC e GLE, sarà declinata nella variante alla spina il prossimo anno.

Insieme alla prima fotografia Mercedes ha anche rilasciato le prime informazioni:

“La sorella elettrica della GLA riunisce le caratteristiche off-road e gli ultimi sistemi di assistenza alla guida con il piacere di guidare emettendo zero emissioni, con un elevata efficienza e con una gestione della ricarica conveniente”.

Per il momento da Stoccarda non si sono sbilanciati sulle caratteristiche meccaniche della nuova GLA. Il prototipo svelato due anni fa montava però un powertrain simile a quello dell’attuale EQC, con due unità elettriche montate sui due assi – per un totale di 272 CV e 550 Nm – e una batteria da 60 kW che le garantiva 400 km di autonomia.