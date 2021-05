Mercedes Concept EQT: in attesa della classe T

Mercedes Concept EQT: il design

Lo stile della Mercedes Concept EQT è caratterizzato da proporzioni bilanciate e da superfici dalle forme sinuose impreziosite da spalle pronunciate e da passaruota distintivi.

Fuori troviamo il frontale Black Panel con fari a LED, i cerchi in lega da 21” torniti a specchio, il tetto panoramico e una fascia luminosa che collega i gruppi ottici anteriori e posteriori mentre nell’abitacolo – contraddistinto da un contrasto in bianco e nero – spiccano i sedili in pelle nappa bianca, le bocchette di aerazione arrotondate in nero lucido e il display centrale che consente di gestire il sistema di infotainment MBUX.