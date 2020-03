Tra le novità che in queste ore le Case automobilistiche stanno svelando in streaming online, dopo la cancellazione all’ultimo momento del Salone di Ginevra 2020, Mercedes ha alzato i veli sulla nuova Classe E.

Dal punto di vista estetico la Mercedes Classe E 2020 presenta importanti novità, tra cui i paraurti ridisegnati e i fari che seguono le orme stilistiche dei modelli di ultima generazione della gamma tedesca. Inoltre la griglia frontale sfoggia molti più elementi cromati.

La nuova Mercedes Classe E 2020 sarà proposta ancora una volta con la carrozzeria berlina, in formato station wagon (Estate) e nella versione All Terrain che sfoggia nuove protezioni in stile off-road. Inoltre saranno disponibili tre nuovi colori per la carrozzeria e cerchi dal nuovo design.

Ci sono novità anche per gli interni della Mercedes Classe E 2020 che dentro monta un nuovo volante più minimalista e i due schermi da 10,25 pollici del sistema di infotainment MBUX con intelligenza artificiale.

La Mercedes-Benz Classe E 2020 potrà contare su ben sette motorizzazioni ibride plug-in tra la berlina e la Estate. Tra queste spicca soprattutto il nuovo powertrain micro-ibrido a 48 volt con 268 CV più i 20 CV del sistema elettrico.