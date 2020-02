Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+: furore a ruote alte

La nuova Mercede s -AMG GLA 45 4Matic entra in scena con l’obiettivo di conquistare i potenziali clienti interessati alla nuova generazione della crossover compatta, con performance superiori rispetto alle versioni convenzionali. Questa versione, di fatto, si posizionerà al top della gamma della più piccola delle SUV stellate.

A livello estetico la nuova Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+ si distingue pe ri diversi elementiaerodinamici della carrozzeria, tra cui spiccano soprattutto il vistoso alettone posteriore montato nella parte alta del portellone del portabagagli e i quattro terminali di scarico che fuoriescono dai due lati del diffusore.

Anche i paraurti sfoggiano un look più aggressivo e la griglia frontale Panamericana con listelli verticali è ormai l’inconfondibile segno di riconoscimento dei modelli AMG di Mercedes Un tocco importante di potenza è dato anche dai grandi cerchi da 19 pollici (20 pollici per la versione ’S’). I dettagli in nero lucido e i badge AMG completano il quadro estetico della nuova Mercedes-AMG GLA 45.

Abitacolo

L’abitacolo è dominato dai sedili sportivi con tappezzerie speciali e cuciture a contrasto in rosso e rifiniture in fibra di carbonio che aumentano la sensazione di sportività e qualità. Il volante e i pedali sono altri dettagli personalizzati per la GLA 45 4Matic+ e l’equipaggiamento di serie potrà godere del nuovo sistema di infotainment MBUX con il sistema AMG Track Pace.

Motore e prestazioni

Sotto il cofano della Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+ pulsa il quattro cilindri a benzina da 2.0 litri turbo da 387 CV e 480 Nm di coppia massima. La versione ’S’ aumenta però la potenza a 421 CV e 500 Nm. Il motore è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione e otto rapporti e alla trazione integrale 4Matic+.

Nella versione più potente, la GLA 45 4Matic+ S dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e 270 km/h di velocità massima. scatto da