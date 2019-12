Mazda Mazda2 restyling: foto, dati, prezzi e rivali

La Mazda Mazda2 ha beneficiato di un restyling a quattro anni dal lancio: un lifting che ha portato alla terza generazione della piccola giapponese un look più elegante e un cuore più ecologico (due motori in gamma, entrambi mild hybrid).

Di seguito troverete foto, dati, prezzi e rivali della Mazda Mazda2 restyling: la “segmento B” nipponica arriverà nelle concessionarie a metà gennaio 2020 ma è già in listino.

Mazda Mazda2 restyling: cosa cambia nel design

Lo stile rinnovato della Mazda Mazda2 restyling riprende forme già viste su Mazda3 e CX-30: nuova griglia anteriore a nido d’ape, paraurti ridisegnati e fari a LED di serie sull’intera gamma.

Negli interni spiccano invece le nuove tonalità nero/marrone per la versione Evolve, rivestimenti nero/Blue Navy per la Exceed e pelle per la Exclusive in abbinamento a finiture in tessuto scamosciato Granlux.

Mazda Mazda2 restyling: cosa cambia sotto la pelle

Il restyling ha portato tante modifiche tecniche alla terza serie della Mazda Mazda2: sospensioni aggiornate, sterzo rivisto, sedili con una nuova conformazione e insonorizzazione migliorata.

Senza dimenticare i motori mild hybrid benzina, la frenata automatica con rilevamento dei pedoni anche di notte e il sistema di infotainment impreziosito con Android Auto e Apple CarPlay di serie.

Mazda Mazda2 restyling: i motori

La gamma motori della Mazda Mazda2 restyling è composta da due 1.5 mild hybrid benzina Euro 6D dotati di un piccolo propulsore elettrico che aiuta quello termico nelle fasi più dispendiose di energia e carburante:

un 1.5 mild hybrid benzina da 75 CV

un 1.5 mild hybrid benzina da 90 CV

Mazda Mazda2 restyling: le versioni

Le versioni della Mazda Mazda2 restyling sono tre: Evolve, Exceed e Exclusive.

Mazda Mazda2 Evolve

La dotazione di serie della Mazda Mazda2 Evolve comprende:

Esterni

Paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria

Retrov. est. colore carrozzeria regolabili e riscaldabili elettr.

Cerchi in acciaio da 15″

Fari anteriori full LED con fari diurni alogeni

Interni

Interni in tessuto Black/Brown “Evolve”

Volante multifunzione e pomello cambio rivestiti in pelle

Sedile posteriore abbattibile 60/40

Comfort

Luci diurne con funzione Leaving/Coming home

Volante regolabile in altezza e profondità

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Mazda Push Button

MZD Connect con display centrale a grafica TFT a colori da 7″, HMI Commander

Bluetooth con funzione audio streaming

Radio digitale DAB con 6 altoparlanti e comandi al volante

Interfacce Apple CarPlay – Android Auto

Presa Aux in, 2xUSB

Climatizzatore manuale

Chiusura centralizzata con telecomando

Cruise control con limitatore di velocità

Tecnologia e sicurezza

ABS, EBD, EBA, DSC, TCS, ESS

G-Vectoring Control Plus (GVC-Plus)

Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero)

Airbag a tendina anteriori e posteriori

Sensore pressione pneumatici (TPMS)

Servosterzo elettrico “Speed Sensitive”

Attacchi Isofix per i sedili posteriori (2)

Kit riparazione pneumatici

3 anni di garanzia (o 100.000 km)

Hill Hold Assist

Immobilizer

Sistema intelligente frenata in città ant. (SCBS) con riconoscimento diurno e notturno dei pedoni

Mazda Mazda2 Exceed

La Mazda Mazda2 Exceed costa 2.100 euro più della Evolve a parità di motore e aggiunge:

Esterni

Retrovisori est. colore carrozzeria reg., riscald. e ripieg. elettr. e automaticamente

Griglia anteriore Exceed e finiture cromate per paraurti anteriore e posteriore

Terminale di scarico cromato

Cerchi in lega da 16″

Vetri posteriori scuri

Fari anteriori Full LED con fari diurni a LED e LED Signature

Antenna radio “Shark”

Interni

Interni in tessuto Black/Navy Blue “Exceed”

Comfort

Climatizzatore automatico

Sensori luce/pioggia

Sensori parcheggio posteriori

Retrovisore interno fotocromatico

Smart Key

Active Driving Display a colori

Videocamera posteriore

Mazda Mazda2 Exclusive

La Mazda Mazda2 Exclusive costa 2.650 euro più della Exceed a parità di motore e aggiunge:

Interni

Rivestimento sedili in pelle Black/Blue/Grey o White/Brown

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

Comfort

Navigatore satellitare integrato

Monitor 360°

Tecnologia e sicurezza

Sistema intelligente frenata in città post. (Rr SCBS)

Controllo automatico fari abbaglianti (HBC)

Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA)

Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)

Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)

Cruise control adattivo (MRCC)

Mazda Mazda2 restyling: i prezzi e le rivali

Mazda Mazda2 1.5 75 CV Evolve 17.800 euro

Mazda Mazda2 1.5 90 CV Evolve 17.800 euro

Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top 17.990 euro

Suzuki Baleno 1.2 Hybrid 17.600 euro

Mazda Mazda2 1.5 90 CV Exceed 19.900 euro

Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top 17.990 euro

Mazda Mazda2 1.5 90 CV Exclusive 22.550 euro