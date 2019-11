Maybach GLS 600: limousine a ruote alte

Lo scorso anno Mercedes-Benz resuscitava la marca Maybach, non come un brand separato dalla Stella, ma integrato all’interno della Casa di Stoccarda, come nel caso di AMG. Il primo modello a sfoggiare la prestigiosa sigla era stata la Classe S dal passo allungato, lussuosa più che mai e svelata allo corso Salone di Ginevra. In queste ore dalla Germania arrivano le prime informazioni e fotografie ufficiali del secondo nuovo modello dopo la rinascita di Maybach, la GLS 600.

In questo caso la nuova Maybach GLS 600 mantiene le dimensioni, passo compreso, della maxi SUV convenzionale: lunga 5,21 metri, con una distanza tra gli assi di 3,13 metri. A differenza dell’originale, però, la Maybach può ospitar solo quattro passeggeri. Scompare infatti la terza fila e, al posto della seconda, monta due lussuose poltrone completamente regolabili elettronicamente e dotata di ogni comfort possibile e immaginabile. Come su un volo di prima classe, o meglio. Trattandosi di una SUV dall’anima off-road, convertita in una limousine, l’accesso all’abitacolo è stato riadattato per evitare ai passeggeri di dover scalare per sedersi all’interno. La soluzione è una pedana elettrica che fuoriesce da sotto al pianale automaticamente quando si aprono le porte e rientra al chiuderle. Non è il primo SUV di lusso a usare questo sistema, la Cadillac Escalade, ad esempio, lo ha già adottato da tempo. Ma sulla Maybach, come del resto tutti gli altri dettagli, la pedana è superlativa.