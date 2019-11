Maserati: le novità da qui al 2023

Maserati non sta attraversando uno dei migliori momenti della sua storia. Le vendite non l’accompagnano e la marca del Tridente ha dovuto fare dure rettifiche nei suoi centri di produzione con l’obiettivo di adattare la quantità di veicoli che abbandonano le linee di montaggio alla reale domanda del mercato.

Per rilanciare il marchio, Maserati ha però in serbo un’autentica offensiva di prodotto per i prossimi anni. In vista del 2023 il brand italiano ha infatti previsto dieci nuovi lanci. Tra questi vedremo diversi restyling di modelli già in gamma e alcune new entry. E tra i progetti più rilevanti in cantiere per Maserati ce ne sono diversi che riguardano la mobilità elettrica. Anziché realizzare una transizione progressiva passando per l’intermedia tecnologia idrica, il Tridente punterà direttamente all’elettrificazione totale. La prima auto a zero emissioni di Maserati sarà un modello che partirò da zero.