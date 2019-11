Lexus UX 300e: la prima elettrica del brand premium giapponese

Anche Lexus si unisce al segmento delle elettriche e lo fa con una new entry a sorpresa denominata UX 300e e svelata al Salone di Guangzhou. Come la maggior parte dei costruttori, anche il brand premium giapponese, per la sua prima auto a zero emissioni, ha puntato su una una carrozzeria SUV, non solo per la tendenza del mercato ma anche per l’altezza da terra che agevola il posizionamento della batteria.

La nuova Lexus UX 300e è dotata di un pack di batterie agli ioni di litio da 54,3 kWh che le garantisce un’autonomia di 400 km, ma secondo il ciclo ottimista NEDC. La ricarica può essere effettuata con prese fino a 50 kW. Un po’ indietro rispetto ad altri marchi, che arrivano fino a 150 kW.