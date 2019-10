Land Rover Defender: ci sarà anche la SVR?

La nuova Land Rover Defender è già in vendita sulla maggior parte dei mercati europei. Per molti la rinascita dell’iconica fuoristrada inglese rappresenta un nuova era per la gamma, ancora più ambiziosa della sua antenata sotto tutti gli aspetti, specialmente per quel che riguarda il suo bagaglio tecnologico.

Ma la gamma della nuova Land Rover Defender non è ancora al completo. Mancano le versioni più ‘ludiche’ con il tetto in tela e con gli ultimi montanti estraibili, così come una variante con il passo più lungo, denominata ‘Defender 130’. Ma in Land Rover sembra che abbiano in cantiere anche una versione sportiva con la sigla SVR.

Con questa inedita variante arrabbiata del Defender, La Casa inglese intenderebbe dar battaglia alla Mercedes-AMG G 63 4Matic, pur sapendo che si tratterà di un mercato di nicchia. Una dimostrazione di forza, insomma.