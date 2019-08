Lamborghini: a Monterey due serie speciali per Aventador e Huracan

La prima è stata battezzata Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster ed’è un’edizione speciale limitata a 63 esemplari, numero che commemora l’anno della fondazione del marchio, il ’63. Tutte le unità sono già vendute e le prime consegne ai clienti inizieranno a patire dal 2020.

Questa SVJ Roadster speciale è stata creata dal dipartimento Centro Stile di Lamborghini insieme alla divisione Ad Personam, che si incarica delle creazioni speciali su richiesta dei clienti. Vanta otto combinazioni di colori per gli esterni e gli interni ed esteticamente si contraddistingue per gli elementi in fibra di carbonio lucido, come il tetto, il coperchio del motore, le prese d’aria e gli specchietti retrovisori. Spiccano anche i cerchi ‘Leirion’ in titanio opaco e id dettagli in arancione Dryope, così come l’immancabile stemma con il numero della serie.

Dentro predomina il design a tre colori, abbinato alle tappezzerie in Alcantara e a molti elementi ancora in carbonio, come per esempio la console centrale.

A livello tecnico è identica alla Super Veloce Jota Roadster, monta infatti il V12 aspirato da 770 CV a 8.500 giri e 720 Nm a 6.750 giri (con un rapporto peso potenza di 2,05 kg/ CV) che le permette di volare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di superare abbondantemente i 350 km/h.

Huracán EVO GT Celebration